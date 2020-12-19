Son Dakika Haberi | Tuncay Şanlı'dan Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı sonrası Erol Bulut eleştirisi!

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Tuncay Şanlı, TRT Spor'da Gaziantep FK mücadelesini değerlendirdi.

Sarı-lacivertlilerin oyununu yorumlayan Şanlı, "İyi bir oyun yoktu. Bireysel performanslarda inanılmaz düşüş var." dedi.

Erol Bulut'u da eleştiren Şanlı, "Üretken bir Fenerbahçe yok. Hatta maçın belli bölümlerinde Fenerbahçe'nin ne oynadığı da belli değildi. Erol hoca çözüm bulacağız dedi ama bulunamamış" ifadelerini kullandı.