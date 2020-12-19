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Haber Giriş: 19.12.2020 - 21:27 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Tuncay Şanlı'dan Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı sonrası Erol Bulut eleştirisi!

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Son Dakika Haberi | Tuncay Şanlı'dan Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı sonrası Erol Bulut eleştirisi!
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Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Tuncay Şanlı, Gaziantep FK mağlubiyeti sonrası çarpıcı yorumlarda bulundu.

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Tuncay Şanlı, TRT Spor'da Gaziantep FK mücadelesini değerlendirdi.

Sarı-lacivertlilerin oyununu yorumlayan Şanlı, "İyi bir oyun yoktu. Bireysel performanslarda inanılmaz düşüş var." dedi.

Erol Bulut'u da eleştiren Şanlı, "Üretken bir Fenerbahçe yok. Hatta maçın belli bölümlerinde Fenerbahçe'nin ne oynadığı da belli değildi. Erol hoca çözüm bulacağız dedi ama bulunamamış" ifadelerini kullandı.

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