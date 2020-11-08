Son Dakika Haberi | Trabzonspor'da Avcı dönemi resmen başladı

Karadeniz ekibi, Eddie Newton’dan boşalan koltuğu, son olarak Beşiktaş’ı çalıştıran Abdullah Avcı’ya emanet etti. Taraflar 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Trabzonspor bir haftalık arayışın ardından teknik direktörünü buldu... Kasımpaşa yenilgisi sonrası Eddie Newton’la yollarını ayıran, dün ise maça İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkan bordo mavili takımda yeni teknik direktör Abdullah Avcı oldu. İsmi bir süredir Antalyaspor ve Trabzonspor ile anılan, hafta içi Antalyaspor ile anlaşma sağlayamadığı açıklanan tecrübeli teknik adamın Karadeniz ekibiyle teması olumlu geçti ve taraflar 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Teknik ekipte Orhan Ak ve Egemen Korkmaz’ın yardımcı antrenör, Haluk Güngör’ün ise kaleci antrenörü olarak görev alması bekleniyor.

ÜÇ GÜNLÜK GÖRÜŞME

Özellikle Medipol Başakşehir ile elde ettiği başarılarla Türk futbolunda ses getiren, turuncu lacivertlileri ligin elit takımları arasına sokan Abdullah Avcı son olarak geçen sezona Beşiktaş’la başlamış ancak alınan kötü sonuçların ardından 29 Ocak 2020’de görevine son verilmişti. Trabzonspor yönetiminin Avcı ile İstanbul’da üç gün boyunca görüştüğü ve anlaştığı ancak takımın motivasyonunun dağılmaması adına resmi açıklamayı Alanya maçı sonrasına bıraktığı belirtildi.

RAPOR VERECEK

Tecrübeli teknik adamın dün oynanan Aytemiz Alanyaspor maçını izleyerek notlar aldığı ve raporunu yarın yönetime sunacağı, hafta içi yapılacak ilk antrenmanda da takımın başında olacağı belirtildi.