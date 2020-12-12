Son Dakika Haberi | Trabzonspor'da Abdullah Avcı: "Memnun değilim"

Takımının performansından memnun olmadığını belirten Abdullah Avcı, "Takımın performansını hiçbir şekilde iyi bulmadım. Dört hafta oldu bu kadar pas hatası kabul edilemezdi. Hiçbir şekilde memnun değilim. Tüm kötü performansların bir araya geldiği bir oyun oldu. Çalışmaya devam. Oyun olarak eksiklerimiz var. Daha fazla çalışacağız. Duygularımız tabii ki olacak ancak aklımızı oyuna koymamız lazım." dedi.

Basın toplantısı

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, bazen rakamlarla bazen de oyunun içindeki aksiyonla müsabakaların değerlendirildiğini belirtti.

Oyunun her iki bölümünün çok değerlendirilecek bir anlamı olmadığını aktaran Avcı, istedikleri organizasyonları yapamadıklarını ifade etti.

"Her oyuncum pas hatası yaptı." diyen Avcı, şunları kaydetti:

"Oyuncularıma maçtan sonra da dedim. Kötü oynama haklarını kullandılar diye düşünüyorum. Bu kadar kötü oynama potansiyeli olan bir takım veya oyuncular olmadığını düşünüyorum. Geldiğimizden beri 4. müsabaka. Oyun olarak geçen haftaya kadar gelişiyorduk. Bugün itibarıyla hiçbir tarafıyla sahada doğru durmadık. Bundan sonraki süreci, çalışarak, performansları yukarı çekerek, aklın daha fazla ön planda olduğu oyunlara dönmek zorunda kalacağız. Eksiklerimiz var çalışmaya devam."



Aybaba: "Sonuçlandırmada sorun yaşıyoruz"



Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise üç haftadır iyi ve coşkulu bir oyunu sahaya yansıttıklarını dile getirdi.

Çok poziyonlara girdiklerini vurgulayan Aybaba, "Ortalama 22-24 pozisyonumuz var sonuçlandırmada sorun yaşıyoruz. Oyuncularımı ilk bölümdeki istekli oyunlarıyla kutluyorum." değerlendirmesini yaptı.

Aybaba, bundan sonraki maçlarda pozisyonlarla ilgili ve oyunlarla ilgili çalışmalarını daha farklı bir şekilde sürdüreceklerini kaydetti.

Yapılan çalışmalarla kazanmaya başlayacaklarını anlatan Aybaba, zorlu süreçte takımın direnci ve kaybetmemesinin kendisi için önemli olduğunu sözlerine ekledi.