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GeriFutbol Son Dakika Haberi... Trabzonspor U19, Gelişim Ligi'nde şampiyon oldu! Galatasaray tek golle yıkıldı
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Futbol
Haber Giriş: 13.07.2021 - 22:58 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Trabzonspor U19, Gelişim Ligi'nde şampiyon oldu! Galatasaray tek golle yıkıldı

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Son Dakika Haberi... Trabzonspor U19, Gelişim Ligi'nde şampiyon oldu! Galatasaray tek golle yıkıldı

Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri'nde Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Trabzonspor şampiyonluğa ulaştı.

Antalya'da oynanan Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi finalinde Galatasaray'ı 1-0 yenen Trabzonspor, şampiyon oldu.

Manavgat ilçesindeki Emirhan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan final maçında, Galatasaray ile Trabzonspor karşılaştı.

Trabzonspor, 18. dakikada Emir Yazıcı'nın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Trabzonspor, karşılaşma sonrası düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı.

Son Dakika Haberi... Trabzonspor U19, Gelişim Liginde şampiyon oldu Galatasaray tek golle yıkıldı

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