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Son Dakika Haberi: Türkiye, EURO 2028 ev sahipliği için aday! TFF resmen açıkladı

#EURO 2028#TFF#Türkiye
Son Dakika Haberi: Türkiye, EURO 2028 ev sahipliği için aday TFF resmen açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya resmi adaylık başvurusunu yaptığını açıkladı.

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TFF, EURO 2028 ev sahipliği için resmi başvuru yapıldığını açıkladı.

İşte TFF'nin açıklaması;

Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya resmi adaylık başvurusunu yaptı.

UEFA, önümüzdeki süreçte aday ülkelerin dosyalarını değerlendirdikten sonra EURO 2028 ev sahipliği ile ilgili kararını verecek.

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BİRLEŞİK KRALLIK VE İRLANDA RAKİP

Birleşik Krallık ülkeleri İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler ile İrlanda Cumhuriyeti federasyonları da EURO 2028'e ev sahipliği için ortak başvuru yaptı.

RUSYA'NIN ADI GEÇİYOR

Rusya'nın 2028 Avrupa Şampiyonası ev sahipliğine aday olacağı belirtiliyor.

2016 VE 2024'E DE ADAY OLUNDU

Türkiye, EURO 2016'ya aday olurken turnuva Fransa'da düzenlenmişti. 2024 Avrupa Şampiyonası ise Almanya'da gerçekleşecek.

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#EURO 2028#TFF#Türkiye

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