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Son Dakika: Burak Yılmaz'dan Portekiz'e gözdağı! "Bizim en büyük gücümüz Türk olmak"

#Burak Yılmaz#Portekiz#Cristiano Ronaldo
Son Dakika: Burak Yılmazdan Portekize gözdağı Bizim en büyük gücümüz Türk olmak

A Milli Futbol Takımımızın deneyimli golcüsü Burak Yılmaz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Perşembe günü Porto'daki Dragao Stadı'nda oynanacak Portekiz maçı öncesinde iddialı konuştu.

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Perşembe günü Porto'daki Dragao Stadı'nda Portekiz ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımımızda Burak Yılmaz, tarihi müsabaka öncesinde açıklamalarda bulundu.

Record'a özel verdiği demeçte Portekiz'in favori olduğunu söyleyen ve Cristiano Ronaldo'yu işaret ederek "dünyanın en iyi oyuncusuna sahipler" diyen deneyimli futbolcu, "Bizim en büyük gücümüz Türk olmak" sözleriyle hedefleri ve hayallerinin olduğunun altını çizdi.

Burak Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"Porto'da Portekiz'e karşı oynamak bizim için çok zor ama bizim hedeflerimiz ve hayallerimiz var. Bizim en büyük gücümüz Türk olmak. Asla pes etmiyoruz ya da teslim olmuyoruz. Bunlar bizim en iyi özelliklerimiz. Böyle önemli bir maçta kalbimizle oynamamız ve aklımızı kullanmamız gerekiyor. Hocamız yeni, biz gelişen bir takımız. Oyuncularımız formda ve iyi bir takım olduğumuza inanıyorum."

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"Portekiz'de dünyanın en iyi takımlarında oynayan ve Avrupa şampiyonluğu gören oyuncular var. Bence dünyanın en iyi oyuncusuna sahipler. Portekiz favori ancak kimse kazanma hırsımız ve kararlılığımızdan şüphe duymasın."

"Takım arkadaşlarımı çok seviyorum, birlikte önemli işler başardık. Portekiz'i elersek arkadaşlarıma saygımdam dolayı büyük kutlama yapmayacağım. Onlarla maç hakkında konuşmadım çünkü hepimiz bu maçın çok kritik olduğunu biliyoruz. Sadece birbirimize iyi şanslar diledik. Seyahat planlarımızı konuştuk. Birbirimize şaka bile yapmadık."

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#Burak Yılmaz#Portekiz#Cristiano Ronaldo

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