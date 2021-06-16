Son dakika haberi! TFF resmen açıkladı! İşte Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri...

Süper Lig kulüplerinin merakla beklediği Takım Harcama Limitleri resmen açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, her kulübün harcama limiti duyurulurken listenin zirvesinde, 546 milyon 850 bin TL'lik limitle Galatasaray yer aldı.

İşte Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri;



