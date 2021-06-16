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GeriFutbol Son dakika haberi! TFF resmen açıkladı! İşte Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri...
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Futbol
Haber Giriş: 16.06.2021 - 17:52 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi! TFF resmen açıkladı! İşte Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri...

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Son dakika haberi! TFF resmen açıkladı! İşte Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri...

Türkiye Futbol Federasyonu, 2021/22 sezonu için Süper Lig kulüplerinin Takım Harcama Limitleri'ni belirledi. Geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlayan Galatasaray, 546 milyon 850 bin TL ile en yüksek harcama limitine sahip takım olurken, Hes Kablo Kayserispor, 101 milyon 378 bin TL ile en az limite sahip kulüp oldu.

Süper Lig kulüplerinin merakla beklediği Takım Harcama Limitleri resmen açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, her kulübün harcama limiti duyurulurken listenin zirvesinde, 546 milyon 850 bin TL'lik limitle Galatasaray yer aldı.

İşte Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri;

Son dakika haberi TFF resmen açıkladı İşte Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri...

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