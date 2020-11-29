Son Dakika Haberi | Süper Lig'in en golcüsü Mbaye Diagne!

Ocak 2018’den bu yana Kasımpaşa ve Galatasaray formaları altında fileleri toplamda 46 kez havalandıran tecrübeli futbolcu, bununla birlikte Karadeniz ekibi karşısındaki toplam gol sayısını da 6’ya yükseltmiş oldu.

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...