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Son Dakika Haberi | Süper Lig'in en golcüsü Mbaye Diagne!
Galatasaray’da Rize maçında 3 gol birden atan Mbaye Diagne, Süper Lig’e adım attığı günden bu yana en golcü futbolcu konumunda.
Ocak 2018’den bu yana Kasımpaşa ve Galatasaray formaları altında fileleri toplamda 46 kez havalandıran tecrübeli futbolcu, bununla birlikte Karadeniz ekibi karşısındaki toplam gol sayısını da 6’ya yükseltmiş oldu.
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