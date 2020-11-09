Son Dakika Haberi | Süper Lig ekibi Antalyaspor Ersun Yanal'la görüşüyor

Tamer Tuna ile yolların ayrılmasıyla birlikte teknik direktör arayışlarını sürdüren Antalyaspor'da basın sözcüsü Murat Süğlün, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Süğlün, "Ersun Yanal görüştüğümüz hocalardan bir tanesi, henüz netleşen bir şey yok. Çarşamba gününe kadar bu konuyu netleştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Deneyimli teknik adam son olarak Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.