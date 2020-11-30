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Haber Giriş: 30.11.2020 - 18:58 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Sivasspor'da Rıza Çalımbay: "2 top toplayıcı arkadaşı kadroya aldık"

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Son Dakika Haberi | Sivasspor'da Rıza Çalımbay: "2 top toplayıcı arkadaşı kadroya aldık"
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Göztepe maçı öncesi konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kadro sıkıntısından ötürü "top toplayıcı iki arkadaşı kadroya aldık" dedi.

Hafta 3 maç yaptıklarını belirten Çalımbay, "9 eksiğimiz var. Kadromuzu doldurmak için top toplayıcı iki arkadaşı kadroya aldık, şu anda bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Haftada 3 maç yapıyoruz, biz diğer takımlar gibi değiliz." ifadelerini kullandı.

Son Dakika Haberi | Sivassporda Rıza Çalımbay: 2 top toplayıcı arkadaşı kadroya aldık

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