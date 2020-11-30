Son Dakika Haberi | Sivasspor'da Rıza Çalımbay: "2 top toplayıcı arkadaşı kadroya aldık"

Hafta 3 maç yaptıklarını belirten Çalımbay, "9 eksiğimiz var. Kadromuzu doldurmak için top toplayıcı iki arkadaşı kadroya aldık, şu anda bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Haftada 3 maç yapıyoruz, biz diğer takımlar gibi değiliz." ifadelerini kullandı.

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...