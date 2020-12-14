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Haber Giriş: 14.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Sergen Yalçın liderlere karşı kazanamıyor

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Son Dakika Haberi | Sergen Yalçın liderlere karşı kazanamıyor
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Süper Lig’de lider olan takımlara karşı çok zorlanıyor.

Siyah beyazlıların tecrübeli teknik adamı, ligde haftaya lider giren takımlara rakip olduğu hiçbir Süper Lig karşılaşmasında 3 puan sevinci yaşayamadı.

Dün deplasmanda alınan Alanya yenilgisiyle birlikte Sergen Yalçın toplamda lidere karşı çıktığı 8. maçta 5. yenilgisini alırken 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Son Dakika Haberi | Sergen Yalçın liderlere karşı kazanamıyor

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