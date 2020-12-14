Son Dakika Haberi | Sergen Yalçın liderlere karşı kazanamıyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Süper Lig’de lider olan takımlara karşı çok zorlanıyor.
Siyah beyazlıların tecrübeli teknik adamı, ligde haftaya lider giren takımlara rakip olduğu hiçbir Süper Lig karşılaşmasında 3 puan sevinci yaşayamadı.
Dün deplasmanda alınan Alanya yenilgisiyle birlikte Sergen Yalçın toplamda lidere karşı çıktığı 8. maçta 5. yenilgisini alırken 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
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