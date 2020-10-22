MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Samsunspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Samsunspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 22.10.2020 - 19:34 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Samsunspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi | Samsunspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kırmızı-beyazlı ekibin cumartesi günü sahasında yapacağı Ankara Keçiörenspor maçı öncesinde tüm oyuncular, Kovid-19 testinden geçti.

Yapılan testler sonucunda bir oyuncunun daha Kovid-19'a yakalandığı belirlendi.

Karadeniz ekibinde geçen hafta testi pozitif çıkan bir oyuncunun bugün ikinci kez gerçekleştirilen testinin de pozitif çıktığı bildirildi.
Oyuncuların evlerinde izolasyonda bulunduğu öğrenildi.

Karadeniz ekibinde daha önce de Caner Arıcı, Erkam Reşmen, Burak Çalık, Edwin Gyasi, Vukan Savicevic, Ange Freddy Plumain, Ahmethan Köse, Gökhan Alsan, Veli Çetin ve Nurullah Aslan'ın Kovid-19 testleri pozitif çıkmış, tedavilerinin ardından iyileşmişlerdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle