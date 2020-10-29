Son Dakika Haberi | Rusya'dan Galatasaray için Khvicha Kvaratskhelia itirafı!

Rus basınında çıkan habere göre Aslan, Rubin Kazan'ın 19 yaşındaki Gürcü kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia için resmi teklif yaptı. Sarı-kırmızılılar, Kvaratskhelia için Rubin Kazan Başkanı Rüstem Saimanov ile bizzat iletişime geçtiği ve 15 milyon euro önerdiği ifade edildi.

RUS EKİBİ VETO ETTİ



Rus ekibinin başkanı, Galatasaray'dan gelen bu teklifi reddetti. Rusların, oyuncuyu gelecekte daha yüksek bir bedelle satmayı planladığı belirtildi.

19 yaşındaki Khvicha Kvaratskhelia, bu sezon Kazan ile 12 maça çıkarken 2 gol 4 asist üretti ve 953 dakika sahada kaldı. (Fotomaç)

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