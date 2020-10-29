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Haber Giriş: 29.10.2020 - 13:20 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Rusya'dan Galatasaray için Khvicha Kvaratskhelia itirafı!

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Son Dakika Haberi | Rusya'dan Galatasaray için Khvicha Kvaratskhelia itirafı!
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Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda gizli yürüttüğü bir operasyon Rusya'da açıklandı.

Rus basınında çıkan habere göre Aslan, Rubin Kazan'ın 19 yaşındaki Gürcü kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia için resmi teklif yaptı. Sarı-kırmızılılar, Kvaratskhelia için Rubin Kazan Başkanı Rüstem Saimanov ile bizzat iletişime geçtiği ve 15 milyon euro önerdiği ifade edildi.

RUS EKİBİ VETO ETTİ

Rus ekibinin başkanı, Galatasaray'dan gelen bu teklifi reddetti. Rusların, oyuncuyu gelecekte daha yüksek bir bedelle satmayı planladığı belirtildi.

19 yaşındaki Khvicha Kvaratskhelia, bu sezon Kazan ile 12 maça çıkarken 2 gol 4 asist üretti ve 953 dakika sahada kaldı. (Fotomaç)

 

Son Dakika Haberi | Rusyadan Galatasaray için Khvicha Kvaratskhelia itirafı

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