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GeriFutbol Son Dakika Haberi... Roma'da Jose Mourinho sonrası transferde Alex Telles sürprizi! Spinazzola sakatlanınca...
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Futbol
Haber Giriş: 14.07.2021 - 12:56 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Roma'da Jose Mourinho sonrası transferde Alex Telles sürprizi! Spinazzola sakatlanınca...

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Son Dakika Haberi... Roma'da Jose Mourinho sonrası transferde Alex Telles sürprizi! Spinazzola sakatlanınca...

Manchester United'da beklentilerin altında kalan Alex Telles için Roma'nın devreye girdiği kaydedildi. Serie A ekibi, Spinazzola'nın sakatlığı sonrası düğmeye bastı.

Manchester United'a geçtiğimiz sezon başında imza atan Alex Telles'te flaş bir gelişme yaşandı.

İtalya basınında yer alan habere göre; Roma, Manchester United'dan ayrılmak isteyen Telles'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haberde; Luke Shaw'un gerisinde kalan Telles için Jose Mourinho'nun olumlu rapor verdiği ve Brezilyalı oyuncunun kiralanması konusunda görüşmelerin başladığı belirtildi.

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SPINAZZOLA SAKATLANINCA

Leonardo Spinazzola, EURO2020'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiş ancak Belçika maçında sakatlık yaşamış ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Telles, geçen sezon Manchester United formasıyla 27 maça çıktı ve 2 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

28 yaşındaki futbolcu, Manchester'a transferi öncesinde Gremio, Galatasaray ve Inter formaları giymişti.

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