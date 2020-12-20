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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Rashad Muhammed: "Taraftarlardan özür diliyoruz"
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Futbol
Haber Giriş: 20.12.2020 - 21:31 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Rashad Muhammed: "Taraftarlardan özür diliyoruz"

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Son Dakika Haberi | Rashad Muhammed: "Taraftarlardan özür diliyoruz"
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Beşiktaş'a farklı yenilen Erzurumspor'da Rashad Muhammed ve Osman Çelik maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

Bu maçı unutup Denizli maçına odaklanmaları gerektiğini belirten Rashad Muhammed, "Taraftarlardan özür diliyoruz. İyi bir sonuçla Erzurum'a dönmek istiyorduk. İstediğimizi yapamadık. 3 gün sonra Denizli maçı var. Bunu unutup o maça hazırlanacağız." şeklinde konuştu.

"FİKSTÜR YOĞUNLUĞU BİR BAHANE DEĞİL"

Fikstür yoğunluğunun bir bahane olmadığını belirten Osman Çelik, "Bir futbolcunun en rahat hissettiği yer, sahadır. Her gün maç olsa, ben her gün oynarım. Herkes aynı şekilde oynuyor, fikstür yoğunluğu bir bahane değil." dedi.

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