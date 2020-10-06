Son dakika haberi | Rachid Ghezzal Kartal oldu

Önceki gece geç saatlerde İstanbul’a getirilen Leicester City’nin tecrübeli futbolcusu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Sezona hayal kırıklığı ile başlayan Beşiktaş transferin son günü Leicester City’de forma giyen sağ kanat oyuncusu Rachid Ghezzal’ı kadrosuna kattı.

Önceki gece İstanbul’a getirilen Cezayirli futbolcu dün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Geride kalan sezonu Fiorentina’da kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki futbolcu, İtalya’da 21 resmi maça çıkarken 1 gol attı. 2 de asist yaptı.

ALPAY, ALANYA’DA

Bu arada Beşiktaş’ın genç stoperi Alpay Çelebi, 2 yıllığına Alanyaspor’a kiralandı. 21 yaşındaki futbolcu dün Akdeniz ekibiyle sözleşme imzalarken “Çok çalışacağıma söz veriyorum. Hiçbir zaman sahada mücadeleden kaçmayacağım” diye konuştu.

SON 15 YILDA EN KöTÜ 2. START

İlk 4 haftada 4 puan toplayan Beşiktaş, geçen sezonki performansını tekrarlayarak son 15 yılda en kötü ikinci başlangıcına imza attı. Abdullah Avcı’dan sonra Sergen Yalçın da aynı performansa imza attı.