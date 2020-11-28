Son Dakika Haberi | Okan Buruk: "Büyük şanssızlık yaşadık"

3-0 önde götürdükleri maçtan 3-3 beraberlikle ayrılan Başakşehir'de Okan Buruk, "Rakibimizi de bu oyunundan dolayı tebrik ederiz. Bu maçları çok önceden koparmamız lazım. Yaptığımız değişiklikler belki de olumsuz etkiler yaptı. Belki de bazen duygusal düşünüyoruz. Çok rahat kazanacağımız bir maçtı. 3-1 önde girdik son dakikalara ama 3-3 bitti. Büyük şanssızlık yaşadık. Rakibin kurduğu büyük bir baskı yoktu. Bize yakışmayan bir sonuç, kendi kendimize goller yedik. 3-0'dan sonra belki de hepimiz maç bitti gözüyle baktık. Futbolun şakası yok, biz bunu yaşadık. Ne kadar yorgun olursak olalım maçı bitirmeliydik. Zaten 5 oyuncu değiştirdik. Şanssız maç oldu, ders alacağız" diye konuştu.