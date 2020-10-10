Son Güncelleme:
Son Dakika Haberi | Michael Frey coştu, Waasland rahat kazandı!
Fenerbahçe'den kiralık olarak Belçika ekibi Waasland'ın yolunu tutan Michael Frey, Sparta Petegem karşısında 2 golle yıldızlaştı.
Belçika Kupası'nda Waasland ile Sparta Pegem kozlarını paylaştı.
Bonservisi Fenerbahçe'de olan ve kiralık olarak Belçika'da forma giyen Michael Frey, Waasland formasıyla 52 ve 85. dakiakalarda 2 gol atarak galibiyette başrol oynadı.
Waasland, Frey'in yıldızlaştığı maçta Sparta Petegem'i 3-0 mağlup etti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle