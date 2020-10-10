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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Michael Frey coştu, Waasland rahat kazandı!
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Haber Giriş: 10.10.2020 - 22:41 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Michael Frey coştu, Waasland rahat kazandı!

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Son Dakika Haberi | Michael Frey coştu, Waasland rahat kazandı!
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Fenerbahçe'den kiralık olarak Belçika ekibi Waasland'ın yolunu tutan Michael Frey, Sparta Petegem karşısında 2 golle yıldızlaştı.

Belçika Kupası'nda Waasland ile Sparta Pegem kozlarını paylaştı.

Bonservisi Fenerbahçe'de olan ve kiralık olarak Belçika'da forma giyen Michael Frey, Waasland formasıyla 52 ve 85. dakiakalarda 2 gol atarak galibiyette başrol oynadı.

Waasland, Frey'in yıldızlaştığı maçta Sparta Petegem'i 3-0 mağlup etti.

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