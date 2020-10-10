Son Dakika Haberi | Michael Frey coştu, Waasland rahat kazandı!

Belçika Kupası'nda Waasland ile Sparta Pegem kozlarını paylaştı.

Bonservisi Fenerbahçe'de olan ve kiralık olarak Belçika'da forma giyen Michael Frey, Waasland formasıyla 52 ve 85. dakiakalarda 2 gol atarak galibiyette başrol oynadı.

Waasland, Frey'in yıldızlaştığı maçta Sparta Petegem'i 3-0 mağlup etti.