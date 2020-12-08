Son Güncelleme:
Son dakika haberi | Mehmet Ekici'nin yeni takımı Hannover 96
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu. Tecrübeli oyncu Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96 ile anlaştı.
Mehmet Ekici, bir süredir Hannover 96 ile birlikte idmanlara çıkıyor. Hannover teknik direktörü Kenan Koçak da Mehmet Ekici ile ilgili konuştu.
"İKİ TARAF İÇİN DE KAZAN-KAZAN DURUMU"
39 yaşındaki genç teknik adam, "Mehmet'i tanıyorum, kendisini fit tutmak istiyor. Çok geniş bir kadromuz olmadığı için durumu böyle çözdük. İdmanımızda bizim seviyemizi yukarıya çekebilecek bir misafirimizin olması güzel. Her iki taraf için de kazan-kazan durumu var" ifadelerini kullandı..
Mehmet Ekici, daha önce Almanya'da Bayern Münih, Nürnberg ve Werder Bremen formalarını terletmişti.
Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle