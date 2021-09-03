Son Dakika Haberi... Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na saldırısı sonrası geri döndü! Galatasaray'dan dikkat çeken fotoğraf kararı...

Süper Lig'in ilk haftasında Kerem Aktürkoğlu'na saldırması sebebiyle Galatasaray'da kadro dışı kalan Marcao'da flaş bir gelişme yaşandı.

PFDK 8 MAÇ CEZA VERMİŞTİ

PFDK, Giresunspor-Galatasaray maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na fiziksel müdahalede bulunan Marcao'ya 8 maç ceza vermişti. Sarı-kırmızılı kulüp, bu karara itiraz etmeyeceklerini açıklamıştı.

GALATASARAY'DAN 150 BİN EURO PARA CEZASI

Bu gelişmelerin ardından sarı-kırmızılılar, Marcao'nun kadro dışı bırakıldığını ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüreceğini duyurmuştu.

Son olarak dün Galatasaray, yönetim kurulu kararıyla Marcao'ya 150 bin euroluk para ceza verildiğini resmi siteden açıklamıştı.

18 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ

Kulüpten para cezası alan Brezilyalı stoper, bugün gerçekleştirilen idmanda takımla birlikte çalışmalara başladı.

A Milli Takım'ın Cebelitartık ve Hollanda ile oynayacağı maçlar sebebiyle milli takım kampında yer alan Kerem Aktürkoğlu'nun dönüşü sonrası ortaya çıkacak görüntü de merak ediliyor.

GALATASARAY FOTOĞRAF PAYLAŞMADI

Galatasaray'ın resmi sitesinden yayınladığı idman raporunda "Marcão Teixeira antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı" ifadeleri yer alırken 25 yaşındaki oyuncunun paylaşılan 8 farklı fotoğrafın hiçbirinde yer almaması da dikkat çekti.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Marcao olay sonrası yaptığı açıklamada "Dün akşam maçta gördüklerinizi kolay kolay unutamayacağınızı ve belki de beni affetmeyecek G.Saraylılar olduğunu biliyorum. Biliyorum diyorum, çünkü bu kulübü ve taraftarı çok iyi tanıyorum. Asıl acısını çektiğim, yönetilmesi zor bir duyguyu yaşamak ve yaşatmak. Futbolun mahremiyetinde birçok şey yaşar ve kendi içimizde çözeriz. Maalesef dün gece böyle olmadı. Haklı olduğumu düşündüğüm bir durumda, o anki öfkeme yenik düştüm. Ailesi için yaşayan bir evlat olarak Kerem'in anne ve babasından, ellerini öperek af diliyorum. Sonrasında kardeşim Kerem'den özür diliyorum, dünkü davranışımdan ötürü. Bana güvenen, bana yatırım yapan başta Fatih hocam olmak üzere bütün hocalarımızdan, başkanımızdan, yönetimimizden, camiamızdan ve çok değer verdiğim G.Saray taraftarından özür diliyorum. Benden vazgeçmenizi ve beni istemiyor oluşunuzu anlayabilirim, hakkımda verilecek tüm kararlara da saygılıyım ancak sizden bir isteğim var. Bu konunun bedelini ben ödemeliyim, eşim ve çocuklarım değil. Onlar da bunu hak etmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

GİRESUNSPOR MAÇINDA NELER YAŞANMIŞTI?

Brezilyalı savunmacı, Kerem Aktürkoğlu'nun yanına gelir gelmez milli futbolcuya kafa attı. Müdahale sonrası büyük şaşkınlık yaşayıp takım arkadaşını iten Kerem'e fiziki müdahalesini sürdüren Marcao, bu kez de yumruk attı.

Takım arkadaşları kısa sürede iki oyuncuyu birbirinden ayırırken, çok sinirli olduğu görünen Marcao güçlükle sakinleştirildi ve saha kenarına götürüldü.

Gerginliğin ardından maçın hakemi Erkan Özdamar, VAR uyarısıyla pozisyonu inceledi ve Marcao'ya kırmızı kart göstererek oyun dışında bıraktı.