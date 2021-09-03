Son dakika: Galatasaray'ın UEFA kadrosu açıklandı! Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan ve Marcao...
UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek olan Galatasaray'ın UEFA kadrosu açıklandı.
Galatasaray Futbol A Takımı, 2021-2022 Sezonu UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında oynayacağı müsabakalar öncesi 25 (4+4+17) oyuncudan oluşan A Listesi’ni UEFA’ya bildirdi.
Sarı-kırmızılı takımın UEFA'ya bildirilen listesinde sözleşmesi yeni uzatılan ancak takımdan ayrılması gündemde olan Emre Akbaba, yeni transfer Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan, Fatih Öztürk ve Yunus Akgün yer almadı. Şu anda kadro dışı olan Marcao ise listede kendisine yer buldu.
İşte Galatasaray'ın UEFA listesi
1. Fernando Muslera
2. DeAndre Yedlin
4. Taylan Antalyalı
5. Alpaslan Öztürk
6. Patrick van Aanholt
7. Kerem Aktürkoğlu
8. Ryan Babel
11. Mostafa Mohamed
13. İsmail Çipe
19. Ömer Bayram
21. Olimpiu Moruţan
22. Berkan Kutlu
25. Victor Nelsson
27. Christian Luyindama
30. Atalay Babacan
33. Alexandru Cicâldău
45. Marcão Teixeira
53. Barış Alper Yılmaz
54. Emre Kılınç
66. Arda Turan
67. Halil Dervişoğlu
90. Mbaye Diagne
93. Sacha Boey
98. Berk Balaban
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