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GeriFutbol Son dakika: Galatasaray'ın UEFA kadrosu açıklandı! Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan ve Marcao...
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Futbol
Haber Giriş: 03.09.2021 - 14:26 | Son Güncelleme:

Son dakika: Galatasaray'ın UEFA kadrosu açıklandı! Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan ve Marcao...

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UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek olan Galatasaray'ın UEFA kadrosu açıklandı.

Galatasaray Futbol A Takımı, 2021-2022 Sezonu UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında oynayacağı müsabakalar öncesi 25 (4+4+17) oyuncudan oluşan A Listesi’ni UEFA’ya bildirdi.

Sarı-kırmızılı takımın UEFA'ya bildirilen listesinde sözleşmesi yeni uzatılan ancak takımdan ayrılması gündemde olan Emre Akbaba, yeni transfer Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan, Fatih Öztürk ve Yunus Akgün yer almadı. Şu anda kadro dışı olan Marcao ise listede kendisine yer buldu.

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İşte Galatasaray'ın UEFA listesi

1. Fernando Muslera  

2. DeAndre Yedlin                

4. Taylan Antalyalı

5. Alpaslan Öztürk

6. Patrick van Aanholt

7. Kerem Aktürkoğlu

8. Ryan Babel

11. Mostafa Mohamed

13. İsmail Çipe

19. Ömer Bayram 

21. Olimpiu Moruţan

22. Berkan Kutlu 

25. Victor Nelsson

27. Christian Luyindama

30. Atalay Babacan

33. Alexandru Cicâldău

45. Marcão Teixeira

53. Barış Alper Yılmaz

54. Emre Kılınç

66. Arda Turan

67. Halil Dervişoğlu

90. Mbaye Diagne

93. Sacha Boey

98. Berk Balaban

Son dakika: Galatasarayın UEFA kadrosu açıklandı Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan ve Marcao...

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