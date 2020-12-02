Son Dakika Haberi | Manchester United evinde kaybetti, Başakşehir Avrupa kupalarına veda etti!
Başakşehir'in, Manchester United'ın PSG'ye 3-1 mağlup olmasıyla birlikte Avrupa kupalarından elenmesi kesinleşti
Manchester United'ın Paris Saint-Germain'e 3-1 mağlup olmasıyla birlikte Başakşehir'in Avrupa kupalarından elenmesi kesinleşti
Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 6 ve 90+2. dakikalarda Neymar, 69. dakikada Marquinhos kaydetti. Manchester United'ın tek sayısı ise 32. dakikada Rashford'dan geldi.
Manchester United, 70. dakikada Fred'in gördüğü kırmızı kartla mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Grubun puan durumu;
1- Man.Utd (9)
2- Paris SG(9)
3- Leipzig(9)
4- Başakşehir(3)
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