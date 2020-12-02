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Haber Giriş: 02.12.2020 - 11:04 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Manchester United evinde kaybetti, Başakşehir Avrupa kupalarına veda etti!

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Son Dakika Haberi | Manchester United evinde kaybetti, Başakşehir Avrupa kupalarına veda etti!
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Başakşehir'in, Manchester United'ın PSG'ye 3-1 mağlup olmasıyla birlikte Avrupa kupalarından elenmesi kesinleşti

Manchester United'ın Paris Saint-Germain'e 3-1 mağlup olmasıyla birlikte Başakşehir'in Avrupa kupalarından elenmesi kesinleşti

Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 6 ve 90+2. dakikalarda Neymar, 69. dakikada Marquinhos kaydetti. Manchester United'ın tek sayısı ise 32. dakikada Rashford'dan geldi.

Manchester United, 70. dakikada Fred'in gördüğü kırmızı kartla mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Başakşehir 3-4 Leipzig (Maçın özeti ve golleri)
Başakşehir 3-4 Leipzig (Maçın özeti ve golleri)

Son Dakika Haberi | Manchester United evinde kaybetti, Başakşehir Avrupa kupalarına veda etti

Grubun puan durumu;

1- Man.Utd (9)
2- Paris SG(9)
3- Leipzig(9)
4- Başakşehir(3)

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