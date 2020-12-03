Başakşehir 3-4 Leipzig (Maçın özeti ve golleri)

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UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında Medipol Başakşehir ile Leipzig kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 26. dakikasında Sabitzer ile öne geçen Leipzig, 43. dakikada Mukiele ile farkı 2'ye çıkardı.

Dakikalar 45+3'ü gösterdiğinde ise sahneye İrfan Can çıktı ve skoru 2-1'e getirdi. Leipzig 66. dakikada Olmo ile durumu 3-1 yapsa da İrfan Can Kahveci 72 ve 85. dakikalarda kaydettiği gollerle eşitliği sağladı.

Son sözü 90+2. dakikada Sörloth söyledi ve Leipzig, Başakşehir'i 4-3 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir 3 puanda kaldı ve gruptan şansını yitirdi. Leipzig'in puanı ise 9 oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

2' Haidara'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Forsberg'in vuruşu direk dibinden auta gitti.

4' Sol kanattan kullanılan köşe vuruşuna Mukiele kafayı vurdu, kaleci Mert son anda topu kornere çeldi

5' Kullanılan ikinci köşe vuruşunu Mert yumrukladı, ardından Olmo'ya çarpan top auta gitti.

8' Leipzig'de Angelino'nun sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Bolingoli uzaklaştırdı.

11' Forsberg'in kullandığı serbest vuruşa ceza sahasında Poulsen gelişine vurdu, şutunu kaleci Mert kurtardı

14' Ceza sahasının solunda topla buluşan İrfan Can'ın şutu üstten dışarı gitti.

20' Leipzig'de Poulsen'in ceza sahasının solundan altıpasa doğru çevirdiği top auta çıktı.

26' Sabitzer'in ceza yayı üzerinden çektiği şutu önce Skrtel'e, ardından Poulsen'e çarptıı ve kontrpiyede kalan kaleci Mert topa müdahale edemeyince Alman ekibi 1-0 öne geçti.

37' Visca'nın sağ kanattan yaptığı ortasını ceza sahasında kontrol eden Demba Ba'nın uzak köşeye vuruşunu kaleci Gulacsi kornere çeldi

43' Poulsen'in ceza sahasının solundan uzak köşeye çevirdiği topa gelişine vuran Mukiele'nin şutu kaleci Mert'in bakışları arasında ağlarla buluştu

45+3' Kullanılan köşe vuruşunun ardından ceza yayı üzerinde topla buluşan İrfan Can'ın gelişine vuruşu köşeden ağları havalandırdı

51' Deniz Türüç'ün kullandığı köşe vuruşuna Epureanu kafayı vurdu, şutu yandan auta gitti.

61' Mukiele'nin sağ kanattan içeri yerden gönderdiği pasına altıpasta Forsberg vuruşunu yaptı, şutu az farkla auta gitti.

63' Başakşehir'de Visca topu ağlara yolladı ama öncesinde ofsaytta olduğu için GOL geçerli sayılmadı.

66' Angelino'nun pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Olmo, Ponck'u geçip yakın köşeden topu ağlarla buluşturdu

72' İrfan Can'ın ceza sahası dışından tam köşeye gönderdiği sert şutu ağlarla buluştu!

80' Poulsen'in ceza sahasının solundan içeri çevirdiği top savunmaya da çarpıp direkten geri döndü.

90+2' Ceza yayında topla buluşan Sörloth'un vuruşu ağları havalandırdı.

İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Ponck, Mbombo, Berkay, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Gulbrandsen, Demba Ba

Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Upamecano, Konate, Angelino, Sabitzer, Haidara, Olmo, Kampl, Forsberg, Poulsen