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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Kenan Özer'den Fenerbahçe maçı itirafı! 'Baraj yanlış kuruldu'
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Haber Giriş: 19.12.2020 - 21:35 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Kenan Özer'den Fenerbahçe maçı itirafı! 'Baraj yanlış kuruldu'

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Son Dakika Haberi | Kenan Özer'den Fenerbahçe maçı itirafı! 'Baraj yanlış kuruldu'
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Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında takımının son golünü atan Kenan Özer, serbest vuruşta barajın yanlış kurulduğunu söyledi.

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Gaziantep FK'da son golü atan Kenan Özer, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Kenan, "Çok mutluyuz. Fenerbahçe'ye karşı 3-1'le galip gelmek kolay değil. Kaliteli kadroları var. Güzel maç oldu. İzleyenler umarım keyif almıştır. Ben sahada elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hocamız biraz geç aldı ama Rabbim gol atmayı nasip etti" dedi.

Kenan Özer sözlerini, "Baraj sanki yanlış kurulmuş gibiydi. Güray vuracak diye herhalde öyle durdular. Benim vuracağım taraftaki oyuncu kısaydı." ifadeleriyle tamamladı.

Nouha Dicko ise "Hocama teşekkür ediyorum. Bana güveniyor, beni sürekli oynatıyor. Benimle çok ilgileniyor. Performansımın yüksek olduğunu duymak güzel. Takım çok güzel oynuyor. İyi kazanıyor. İçeride dışarıda kazanıyoruz" şeklinde konuştu.

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