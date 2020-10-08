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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Kayserispor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.10.2020 - 22:30 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Kayserispor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

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Son Dakika Haberi | Kayserispor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Dün izinden dönen takımımızda şikayetlerinden dolayı 1 futbolcumuza Kovid-19 testi uygulanmıştır.

Futbolcumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmış olup yarın tüm takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize Kovid-19 testi yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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