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Son Dakika Haberi | Kayserispor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Dün izinden dönen takımımızda şikayetlerinden dolayı 1 futbolcumuza Kovid-19 testi uygulanmıştır.
Futbolcumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmış olup yarın tüm takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize Kovid-19 testi yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
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