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Son Dakika Haberi | Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'ndan 4 tartışmalı karar
F.Bahçeliler, Beşiktaş’ın 2. golünden önce Montero’nun Cisse’ye, 3. golden önce de Gökhan Gönül’e faul yapıldığını öne sürdü.
Sarı lacivertliler ayrıca Lemos’a yaptığı faul sonucu sarı kart gören Josef’e kırmızı çıkması gerektiğini savundu.
Beşiktaşlılar da son anlarda verilen penaltının yanlış olduğu gerekçesiyle hakeme tepki gösterdi.
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