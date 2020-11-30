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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'ndan 4 tartışmalı karar
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Haber Giriş: 30.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'ndan 4 tartışmalı karar

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Son Dakika Haberi | Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'ndan 4 tartışmalı karar
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F.Bahçeliler, Beşiktaş’ın 2. golünden önce Montero’nun Cisse’ye, 3. golden önce de Gökhan Gönül’e faul yapıldığını öne sürdü.

Sarı lacivertliler ayrıca Lemos’a yaptığı faul sonucu sarı kart gören Josef’e kırmızı çıkması gerektiğini savundu.

Beşiktaşlılar da son anlarda verilen penaltının yanlış olduğu gerekçesiyle hakeme tepki gösterdi.

Son Dakika Haberi | Hakem Tugay Kaan Numanoğlundan 4 tartışmalı karar

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