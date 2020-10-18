Son Dakika Haberi | Göztepe'den Fenerbahçe maçı sonrası tepki: 'Faul vardı'

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Göztepe'de Ersan Parlatan, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Maçtaki ilk golden önce Ozan Tufan'ın Halil'e faul yaptığını savunan Parlatan, "Üzgünüz, galip gelmek istiyorduk ama olmadı. Fenerbahçe'ye karşı iyi mücadele ettik ama oyun istikrarını sağlayamadık. İkinci yarının başı bizim açımızdan çok kötü geçti, maçı kaosa sürükledik; bizim buradan çıkmamız gerekiyordu." dedi.

Ersan Parlatan sözlerini, "Gollere bakıldığı zaman 1-0 geriye düştüğümüz pozisyondan önce Halil'e yapılan %100 faul vardı. Hakemleri konuşmak istemiyoruz ama bu maçtaki performans tam anlamıyla kötüydü. Daha dikkatli olunması gerekiyor" şeklinde tamamladı.