Son Dakika Haberi... Galatasaray'ın transfer listesindeki Mohamed Elneny için Arsenal'den açıklama! 'Memnunum'

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Galatasaray'ın sezon başında da ilgilendiği ve devre arasında kadrosuna katmak için harekete geçeceği kaydedilen Mohamed Elneny'de yeni gelişmeler yaşanıyor.

İngiliz basını, Elneny ile Galatasaray'ın anlaşmaya vardığını ve transferin bitme ihtimalinin çok yüksek olduğunu sık sık duyurmuştu.

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ARTETA'DAN AÇIKLAMA

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Elneny ve Lacazette hakkında açıklamalar yaptı.

İspanyol teknik adam, Lacazette için "Laca'dan gerçekten çok memnunum. Çok fazla durum var. Sezon sonuna kadar bunu konuşmayacağız" ifadelerini kullandı.

Elneny sorusuna da yanıt veren Arteta, "Bunun hakkında da konuşamam. Elneny'den de memnunum. Ancak oyuncuların kaderlerini tartışmanın zamanı değil" şeklinde konuştu.

Arsenal'de bu sezon 4 maça çıkan 29 yaşındaki Mısırlı orta saha, 210 dakika süre alabildi.