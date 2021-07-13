Son dakika haberi: Galatasaray'dan Valentine Rosier için flaş teklif! Beşiktaş transfere daha yakın dururken...

Son dakika.. Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezona damga vuran isimler arasında bulunan Valentine Rosier, Beşiktaş - Galatasaray - Fenerbahçe arasında adeta transfer savaşı başlattı.

Sezonun sona ermesiyle birlikte ismi ilk olarak Fenerbahçe ile anılan 24 yaşındaki sağ bek, o dönem sarı lacivertli ekibe transfer olacağı yönünndeki iddiaları yalanlamıştı. Fransız futbolcu, kişisel sosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Kartallar kartallarla uçar" ifadesini kullandı.

Konuyla ilgili daha önce açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise yetenekli oyuncuyu takımda tutmayı arzuladıklarını ifade etmişti. Çebi, "Mümkün olduğu kadar bu kadroyu korumak istiyorum. Bu benim ilk hedefim. Ghezzal ve Rosier için görüşmelerimiz başladı ama kendimi baskı altında hissederek yanlış transfer yapmayacağım. Abuk sabuk ücretlerle Beşiktaş'ı yormayacağım, dikkatli olacağım." demişti.

Ahmet Nur Çebi daha önceki bir röportajında ise Valentin Rosier'in tercihinin Beşiktaş'ta kalmaktan yana olduğunu açıklamıştı.

"TÜRKİYE'DE BAŞKA TAKIMA GİDERSEM İHANET ETMİŞ SAYILIRIM"

Valentin Rosier, siyah beyazlı ekiple kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından geleceğine dair konuşmuştu. Ülkesinin basınından SoFoot'a özel bir röportaj veren Fransız sağ bek, isminin Fenerbahçe ile anılmasına ilişkin, "Başka bir Türk takımına imza atarsam Beşiktaş'a ve Beşiktaş taraftarına ihanet etmiş gibi hissederim. Böyle bir transfer düşünülemez bile..." ifadelerini kullanmıştı.

"MENAJERİM BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞÜYOR"

Menajerinin Beşiktaş ile görüştüğünü ve teklifleri görmek istediğini söyleyen Valentin Rosier, hayalinin ise Premier Lig olduğunu açıkladı. Fransız oyuncu, "Her zaman ifade ettiğim gibi hayalim Premier Lig'de oynamak. Bence orası dünyadaki en iyi lig. Menajerim bir süredir Beşiktaş ile görüşüyor. Şampiyonluktan ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimalimden önce karar vermek istemedim. Hala teklifleri bekliyorum." dedi.

Sporting Lizbon'a geri dönme ihtimali hakkında da konuşan 24 yaşındaki oyuncu, "Ruben Amorim çok iyi bir teknik direktör ancak onun gelecek planları arasında yer aldığımı sanmıyorum. Şampiyon oldular ve çok iyi bir kadroları var. Ancak Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamaz ve başka bir takımla anlaşamazsam geri dönebilirim." demişti.

GALATASARAY'DAN YENİ TEKLİF

Sezonun sona ermesinden bu yanan Valentin Rosier ve Beşiktaş cephesinde yaşanan gelişmeler bu şekildeyken Galatasaray cephesinden yeni bir hamle geldiği öne sürüldü.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu, Galatasaray'ın 12 Temmuz 2021 tarihi itibariyle Valentine Rosier için yaptığı teklifi yükselttiğini öne sürdü. Habere göre sarı kırmızılı ekip; 5 milyon Euro bonservis, 500 bin Euro bonus, ve sonraki satıştan %20 paydan oluşan bir teklif sundu.

BEŞİKTAŞ BİR ADIM DAHA YAKIN

Yağız Sabuncuoğlu ayrıca, Beşiktaş ile Sporting Lizbon arasında bonservis konusunda anlaşmaya varıldığını iddia etti. Galatasaray'ın yeni teklifinin içeriğine göre başarılı sağ bek, siyah beyazlı ekiple 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Galatasaray, bir önceki teklifini yükselterek Sporting CP’nin kapısını bir kez daha çaldı ancak Portekiz temsilcisinden henüz bir geri dönüş alamadı.

VALENTIN ROSIER'IN MAYIS AYINDA SOFOOT'A VERDİĞİ RÖPORTAJIN TRANSFER BÖLÜMÜNÜN TAMAMI ŞU ŞEKİLDEYDİ:

Soru: Önümüzdeki sezon nerede olacaksın?

"Sporting Lizbon teknik direktörü Ruben Amorim çok iyi bir hoca. Ancak açık konuşmak gerekirse onun gelecek planlarında yer aldığımı düşünmüyorum. Sezonu şampiyonlukla noktaladılar ve mevcut kadroları çok iyi. Henüz kulüpten kimseyle görüşmedim ancak Beşiktaş'la yeni sözleşme imzalamaz ve başka bir takıma gitmezsem Sporting'e geri dönme ihtimalim var diyebilirim. Bugün Türkiye'de, büyük bir kulüpten bir başka büyük kulübe transfer olmak normalleşmiş durumda. Birçok oyuncu, büyük bir İstanbul takımından bir diğer büyük İstanbul takımına transfer olabiliyor. Ancak ben farklı bir düşünce tarzıyla yetiştim. Şahsen, başka bir Türk takımına imza atarsam Beşiktaş'a ve Beşiktaş taraftarına ihanet etmiş gibi hissederim. Bugünün şartlarında böyle bir transfer benim için düşünülemez bile. Beşiktaş taraftarını çok seviyorum"

Soru: 24 yaşındasın ve birçok transfer yaptın. Herhangi bir kulüpte kalıcı olmak ister miydin?

"Hayalimin Premier Lig'de oynamak olduğunu her zaman söyledim. Orayı dünyanın en iyi ligi olarak görüyorum. Premier Lig'de dünyanın başka hiçbir yerinde bulamayacağınız bir güç, yoğunluk var. Sezon boyunca birçok büyük maç oynanıyor. Şahsi fikrime göre; eğer kendinizi İngiltere'de kanıtlayabilirseniz iyisiniz demektir ve dünyanın diğer her yerinde oynayabilirsiniz. Ve evet, bir kulüpte uzun süre forma giymek isterdim. Bu doğrultuda menajerim, Beşiktaş ile uzun süredir görüşüyor. Ancak şampiyonluktan ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimalinden önce karar vermek istemedim. Hala farklı teklifler için bekliyorum."