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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi: Patrick Van Aanholt Galatasaray'la anlaştı
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Futbol
Haber Giriş: 13.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Patrick Van Aanholt Galatasaray'la anlaştı

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Son Dakika Transfer Haberi: Patrick Van Aanholt Galatasaray'la anlaştı

G.Saray, EURO 2020’de Hollanda forması giyen tecrübeli sol bek Patrick Van Aanholt'le anlaştı.

Spor Arena - G.Saray’ın yeni sol beki Hollandalı futbolcu Patrick Van Aanholt oluyor.

Crystal Palace ile olan sözleşmesi biten 31 yaşındaki futbolcunun menajeri ile dün sarı kırmızılı yöneticiler görüştü.

Başarılı sol beke 3 yıllık sözleşme karşılığında Galatasaray toplam 5 milyon Euro’ya yakın teklifte bulundu. İki tarafın da bu rakam üzerine anlaşma sağladığı ve imzaların ise hafta içinde atılacağı öğrenildi.

İngiltere’de tam 7 farklı kulüpte forma giyen Van Aanholt geçen sezon Crystal Palace’da 23 maçta forma giyip 1 asiste imza attı. 

Hollanda A Milli Takımı’nın formasını 19 kez giyen Van Aanholt ayrıca Portakallar’ın Euro 2020’de oynadığı 4 karşılaşmada da ilk 11’de sahaya çıktı.

Son Dakika Transfer Haberi: Patrick Van Aanholt Galatasarayla anlaştı

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