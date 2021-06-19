Son Dakika Haberi... Galatasaray'da tarihi seçim! Başkanlık seçiminde oy kullanma işlemi başladı

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Spor Arena - Galatasaray camiasının aylardır merakla beklediği ‘Yeni başkan kim olacak?’ sorusunun cevabı bugün belli olacak. Sarı kırmızılı kulübün üyeleri, bugünkü seçimli olağan genel kurulda Galatasaray’ın 38. başkanını seçecek.

OY KULLANMA İŞLEMİ BAŞLADI! 5 SAAT SÜRECEK

Galatasaray Lisesi’nde gerçekleşen seçimde oy verme işlemi saat 10.00’da başladı. Oy verme işlemi saat 15.00’te sona erecek. Yeni başkan ve yönetim kurulu, 3 yıl süreyle görev yapacak. Mevcut başkan Mustafa Cengiz’in sağlık sorunları nedeniyle yeniden aday olmadığı Galatasaray’da 5 isim başkanlık için yarışacak. Seçimde Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan, başkanlık için üyelerden oy istiyor.

BAŞKAN ADAYLARINDAN AÇIKLAMALAR

İbrahim Özdemir: Çok heyecanlıyız ama bugün G.Saray'ın bayram günü diyebiliriz. Çok adaylı, demokratik seçimin G.Saray'a hayırlı olmasını diliyorum. Umarım seçim sonunda kazanan G.Saray olur ve el ele, seçilen adayı başkanlık koltuğuna oturturuz. Tüm adaylara başarılar diliyorum.

Metin Öztürk: Çok heyecanlıyız. Biz yola çıktığımızda, Atatürk değerleriyle ve Ali Sami Yen'in çizdiği yolda yürüyeceğiz demiştik. Kim kazanırsa kazansın, kazanan Galatasaray olacak. Hayırlısı olsun.

30 SANDIKTA OY KULLANILIYOR

Seçimde Öztürk mor, Özdemir sarı, Hamamcıoğlu yeşil, Elmas kırmızı, Şardan ise gri renkli oy pusulasına sahip olacak. Bugünkü seçimde yaklaşık 8 bin 500 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Aidatlarını yatıran ve seçimde oy kullanma hakkına sahip üyeler, Galatasaray Lisesi’ndeki sınıflarda kurulan 30 sandıkta oy atıyor. Oy kullanım alanları, Covid-19 önlemleri kapsamında düzenlenmiş durumda.

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GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİNDEN GELİŞMELER (CANLI)

- Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Olağan Seçimli Genel Kurul’un açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Mevcut Başkan Mustafa Cengiz’in sağlık sorunları nedeniyle toplantıya katılamadığını belirten ve kendisine bu süreçteki çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek sözlerine başlayan Yusuf Günay, "3 yılın sonuna geldik. 3 yılın yorgunluğunu giderecek bir haber aldık. 3’üncü yılın sonunda UEFA, anlaşma çerçevesinde söz verdiğimiz bütün konuların yerine getirildiğini tespit etti ve bizi Finansal Fair-Play’den (FFP) çıkardı. Umuyoruz ki seçimleri kazanacak yönetim daha rekabetçi bir takım yaratabilecek. Bugün burada bir demokrasi ortamı içerisinde 5 başkan adayı arkadaşımız, 5 ayrı renkle yarışacaklar. Günün sonunda kazanan, sarı-kırmızı renk olacak, Galatasaray olacak" diye konuştu.

- Seçimli genel kurul divan başkanlığına İrfan Aktar seçildi. Seçimi Aktar yönetecek.

- Seçim kurulu ve sandık başkanları tek tek oylamaya sunuldu.

- Seçim divan kurulu ve sandık kurullarının oylanmasının ardından oy verme işlemine geçildi.

DİVAN'DA ZAFER DERKAN'IN

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu’nun olağan seçimi dün yapıldı. Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirilen seçimde Aykutalp Derkan ile Niyazi Yelkencioğlu, başkanlık için yarıştı. Yapılan sayım sonrası Yelkencioğlu’na 332 oy çıkarken, 446 oy alan Derkan, divan kurulunun yeni başkanı oldu.

BAŞKAN ADAYLARI SEÇİM ÖNCESİ SPOR ARENA'YA KONUŞMUŞTU

BURAK ELMAS'IN SEÇİM ÖNCESİ SPOR ARENA'YA VERDİĞİ RÖPORTAJ





METİN ÖZTÜRK'ÜN SEÇİM ÖNCESİ SPOR ARENA'YA VERDİĞİ RÖPORTAJ





EŞREF HAMAMCIOĞLU'NUN SEÇİM ÖNCESİ SPOR ARENA'YA VERDİĞİ RÖPORTAJ



