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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Ryan Babel yorumculuğa soyundu: "20. dakikadan sonra dağıldık"
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Haber Giriş: 23.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Ryan Babel yorumculuğa soyundu: "20. dakikadan sonra dağıldık"

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Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Ryan Babel yorumculuğa soyundu: "20. dakikadan sonra dağıldık"
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Galatasaray’da üst üste 6. resmi maçta takımdan uzak kalan Ryan Babel adeta yorumculuğa soyundu.

Hollandalı futbolcu, takımının ilk yarıyı 2-1 önde tamamlamasının ardından Twitter’dan şu paylaşımı yaptı: “İlk 20 dakika gerçekten iyiydi vardı ancak sonra oyun biraz dağıldı. 2. yarıda 3. golü atmak için tekrar konsantrasyonumuzu toparlamalı ve rakibi mental olarak düşürmeliyiz.

 

Son Dakika Haberi | Galatasarayda Ryan Babel yorumculuğa soyundu: 20. dakikadan sonra dağıldık

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