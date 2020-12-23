Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Ryan Babel yorumculuğa soyundu: "20. dakikadan sonra dağıldık"
Galatasaray’da üst üste 6. resmi maçta takımdan uzak kalan Ryan Babel adeta yorumculuğa soyundu.
Hollandalı futbolcu, takımının ilk yarıyı 2-1 önde tamamlamasının ardından Twitter’dan şu paylaşımı yaptı: “İlk 20 dakika gerçekten iyiydi vardı ancak sonra oyun biraz dağıldı. 2. yarıda 3. golü atmak için tekrar konsantrasyonumuzu toparlamalı ve rakibi mental olarak düşürmeliyiz.
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