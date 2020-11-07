Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Radamel Falcao’dan ocakta ayrılık sözü

Tecrübeli futbolcu, ücret indirimi için yapılan görüşmelerde yöneticilere, “Eğer ocak ayında gitmemi isterseniz giderim. Bu konuda size söz verebilirim” dedi.

Galatasaray Kulübü’nün, Covid-19 pandemisinin yol açtığı mali sorunlar ve Şampiyonlar Ligi gelirinden yoksun kaldığı için maliyetini karşılamakta zorluk yaşadığı Radamel Falcao’nun, sarı kırmızılı yönetimi rahatlatan bir söz verdiği ortaya çıktı. Sezon başında ABD’nin Miami takımından aldığı teklifi, eşinin hamile olması nedeniyle geri çeviren Falcao, bu süreçte kendisinden yüzde 15 ücret indirimi isteyen yöneticilere şunları söyledi: “İndirim talebinizi kabul ediyorum. Ayrıca ücretimi ödemekte zorlandığınızı biliyorum. Eğer ocak ayına kadar kulübün şartlarında bir düzelme olmazsa ve sizden de kulüpten gitmem yönünde bir istek gelirse hiç zorluk çıkarmam. Bu konuda size söz verebilirim” dediği belirtildi. Falcao, yıllık 5 milyon Euro’yu aşan maliyetiyle Türkiye’nin en pahalı futbolcusu.

SiVAS'TA OYNAMAYACAK

Galatasaray’ın önceki gün yaptığı antrenmanda sakatlanarak çalışmayı tamamlayamayan ve Falcao’nun sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Kolombiyalı futbolcu, yarın Demir Grup Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Terim, Falcao’nun yokluğunda santrfor mevkisinde Ryan Babel’e görev verecek. Terim, sakatlığı nedeniyle Sivas’ta oynama şansı çok düşük olan Marcelo Saracchi’nin yerine ise Emre Taşdemir’i oynatmayı planlıyor.