Son dakika haberi | Galatasaray'da Radamel Falcao için ABD formülü

Yıldız golcünün grafiğini yükseltememesi ve gollerini atamaması halinde ocak ayında ABD ekiplerinden Inter Miami’ye transferi gündemine alacağı öğrenildi.

Radamel Falcao, Galatasaray forması ile çıkışa geçemez ise kariyerini ABD’de sürdürecek. Sezon başında Inter Miami kulübünden aldığı teklifi hem pandemi hem de eşinin doğum yapacak olması nedeniyle gündemine almayan Radamel Falcao için ABD defteri kapanmadı! Eşi Lorelei Taron’un hamileliği nedeniyle seyahat engelinin bulunması ve İstanbul’da doğum yapacağı için Amerika seçeneğini temmuz ayında değerlendirmeye almayan Kolombiyalı golcü için ocak ayında ayrılık ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu ortaya çıktı.

YÜKSEK MALiYETi DÜŞÜNDÜRÜYOR

Bu sezona 3 gol, 1 asistlik performans ile giren Falcao son haftalardaki futbolu ile yine eleştirilerin hedefi oldu. Yıldız golcünün grafiğini yükseltememesi, gollerini atamaması halinde ocak ayında Inter Miami’ye transferini gündemine alacağı belirtildi. David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami’nin halen Falcao’yu kadrosuna katmak istediği, Kolombiyalı yıldızın ise Galatasaray’daki gidişata göre karar vermeyi planladığı ifade edildi. Sarı kırmızılıların da sezon başında olduğu gibi yüksek maliyetinden çıkmak için ayrılığa onay vermesi bekleniyor.