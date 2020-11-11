Son Dakika Haberi | Galatasaray'da oy birliğiyle erken seçim

Camianın yaklaşık 1 yıldır erken seçim istediği Galatasaray’da yönetim beklenen kararı dün aldı. Pandemi nedeniyle genel kurullara kısıtlama getirildiği için seçim ancak Dernekler Masası’ndan izin çıkarsa gerçekleşecek. Başkan Mustafa Cengiz’in de yeniden aday olması bekleniyor.

G.Saray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, olağanüstü seçim kararı aldı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada “Yönetim Kurulu, oy birliğiyle 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı almıştır. Pandemi nedeniyle, 7244 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden çıkartılan genelge

çerçevesinde başvuru yapılacaktır” denildi. Bu seçim olağanüstü olacağı için tüzük gereği yeni yönetimin görev süresi sadece beş ay alacak, akabinde sarı kırmızılı kulüp mayıs 2021’de yeniden seçimli genel kurula gidecek.

Seçim olursa mali kurul bypass edilecek

İbra edilmeme tehlikesi ile karşı karşıya olan yönetim böylece mali gerel kurulu bypass etmiş olacak. Başkan Mustafa Cengiz’in yeniden aday olması bekleniyor. Cengiz’in bir süredir yakın dostlarına “Mayısta yeniden aday olacağım” dediği biliniyordu. Ayrıca yönetimde son dönemde birçok kez fikir ayrılığı oluşmuş; Murat Ece, Özgür Savaş Özüdoğru ve Erol Özmandıracı gibi isimler istifa etmişti. İstifa etmeyen bazı isimlerin de kırgın oldukları biliniyordu.