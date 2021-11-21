Son Dakika Haberi... Galatasaray'da Necati Ateş'ten maç sonu hakem tepkisi!

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Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray'da yardımcı antrenör Necati Ateş, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Necati Ateş'in sözleri;

Maça iyi başladık, öne de geçtik. Skoru ilk yarıda daha farklı yere getirebilirdik ama maalesef yediğimiz bir golle... Bu itme pozisyonları canımızı yaktı. Kerem'in pozisyonunda itme olduğuna baksalar... O da itme, bu da itme. Berkan'ın pozisyonu da itme. Pozisyon yüzde 100 penaltı.

Tüm Türkiye görüyor aynı itmeyi

Bütün Türkiye görüyor aynı itmeyi. Canımız yanıyor. Canımız yandığında da sesimiz çıkıyor, sonra maçı değil bunları konuşmak zorunda kalıyoruz. Geçen sene Mostafa'ya aynı pozisyonda kırmızı kart verdi, aynı hakem

Diagne'nin golünü vereceksin

Bize bunları yaşatamazlar, Galatasaray'ın büyüklüğünü sınamasınlar. Gözünün önünde oluyor, biz de cephede görüyoruz her şeyi. 1. golde de bana göre %100 faul var. Kerem'in pozisyonunda çağırmıyorsan, Diagne'nin pozisyonunda golü vereceksin

Yüksek ihtimalle penaltı

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Kırmızı kart gördükleri pozisyonda avantaj bizde, Diagne aldı gidiyor, yüksek ihtimalle penaltı. Avantajı oynatsana bize. Bilmedikleri için okuyamıyorlar bazı noktaları.

Ayağa kalkarız

Biz Galatasaray'ız. Ayağa kalkarız. Yarışa dahil oluruz. Kimsenin şüphesi olmasın. Üzgünüz. Önümüzde UEFA maçı var çok önemli. Fazla üstünde durmayacağız bunun.