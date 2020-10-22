Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Mustafa Cengiz konuştu, kulüp karıştı!

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile ilgili spor medyasının duayeni Atilla Gökçe dün Milliyet Gazetesi’nde bir yazı kaleme aldı. Ali Sami Yen’in kabrini ziyarette Feghouli ve Belhanda’yı hedef alan başkanın Falcao, Fatih Terim ve takımla ilgili sözleri Galatasaray’ı karıştırdı. Takım içinde de tepki çeken bu açıklamalar ile ilgili eski başkanlar konuşurken, teknik direktör Fatih Terim’in ne diyeceği de merak konusu oldu.

'Falcao goller atacak 500 bin forma satılacak' dendi, 30 bin satıldı

Radamel Falcao: “Falcao gelecek, goller atacak, 500 bin forma satacak dediler. Sattığımız forma sayısı 30 bin! Alanya maçında keşke Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan ya da Ali Yavuz Kol gibi gençlerimizle mücadele edip de yenilseydik.”

Fatih Terim: “Bazıları çağırdığım halde yönetime gelmediğini ileri sürüyor. Ayıp ediyorlar. Fatih Hoca ile her zaman görüşüyoruz. Her çağrıma iki dakikada koşarak gelir. Hiçbir sorunumuz yok. Kimse geçmişte dikkate alınmayan çağrılarla beni karıştırmasın"

DUYGUN YARSUVAT'TAN BAŞKANA ELEŞTİRİ

Duygun Yarsuvat: “Galatasaray Başkanı her konuda bu kadar çok konuşmaz, kendi futbolcusunu hedef almaz. Taraftar konuşur, eleştirir, duygusal reaksiyon verir, tepki gösterir. Yorumcu eleştirir. Ama başkaı bunu yapmaz. Geçmişte bir başkanının açık açık sözleşmeli futbolcusunu sezon devam ederken hedef haline getirdiğini gördünüz mü? Galatasaray’a yakışmaz. Futbolcu bundan etkilenmez mi? Yönetimlerde bir idareci transferle, futbolla meşgul olur, açıklama yapar. Teknik konularda Terim’i rahat bırakmak gerekir.

'Gerçekten Kadir Gecesi doğmuş'

Bu açıklamalar Fatih Terim’in zor olan işini 2 kat daha zorlaştırıyor. Fatih Hoca, Florya’ya kimseyi istemiyor. Yüzde 100 de haklı! Fatih Terim bu adamları kazanmaya çalışıyor. Neden? Çünkü sözleşmeli oyuncusu. Ama biz bir açıklamanız ile bunu yıkıyorsunuz. Olan bu Galatasaray’da! Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim dua etsin ki Fatih Terim var, takımın başında. Kendisi çok şanslı. Bir üye söylemişti “Kadir gecesi doğmuş” diye. Cidden öyle. Fatih Terim ile çalıştıkları, teknik adam o olduğu için şanslılar. Yoksa bu başarılar olmazdı esasında. Galatasaray’ı ve takımı Fatih Terim tutuyor ayakta!

FARUK SÜREN: KADRO YÖNETİMİN ESERİ

Faruk Süren: “Pardon ama Mustafa Cengiz zorla mı aldı Falcao’yu! Oyuncular da gelen de giden de mevcut kadro da bu yönetimin politikası çerçevesinde oluşmuştur. Başkan ve yönetim ‘Biz hata yaptık’ diyorsa, o zaman Galatasaray’ın rahatlaması için gereğini yapmaları gerekir! Fatih Terim bu açıklamalar ile adeta yapayalnız bırakılmış durumda. Gerçi bu yeni bir şey de değil. Aynı dünyaları paylaşmıyorlar. Galatasaray’ın oynatmak zorunda olduğu futbolcuları hedef almak doğru bir düşünce tarzı değil. Galatasaray ocak ayına kadar bu 3 futbolcudan katkı almaya mecbur. Çünkü kontratlı oyuncusu. Bu açıklamalar Fatih Terim’in de işini zorlaştırıyor, zora sokuyor."