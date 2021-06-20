Son Dakika Haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'den Başkan Burak Elmas'ın açıklamasına yanıt :Her zamanki heyecanla...

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'ın sosyal medya hesabından Fatih Terim'in yarın takımın başında olacağını açıklamasının ardından deneyimli hocadan yanıt geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Terim, "Her zamanki heyecanla" ifadelerine yer verdi.

Fatih Terim'in paylaşımının ardından sarı kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda ise "İlk günkü gibi hocam" mesajı yer aldı.

Burak Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hocamızla görüştük, yarın sabah Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve birlikte çok şey başaracağız." sözleriyle deneyimli çalıştırıcının takımın başında yer alacağını açıklamıştı.