Son dakika haberi... Galatasaray'da başkan Burak Elmas resmen açıkladı! Fatih Terim'in göreve başlayacağı tarih...

Galatasaray'ın olağan genel kurulunda başkan seçilen Burak Elmas, taraftarların merakla beklediği Fatih Terim kararını duyurdu.

Tecrübeli teknik adamın yarın sabah Florya'daki idmanda yer alacağı açıklandı.

FLORYA'DA İDMANLARA BAŞLAYACAK

Burak Elmas'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hocamızla görüştük, yarın sabah Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve birlikte çok şey başaracağız." ifadeleri yer aldı.

Daha önce Fatih Terim'le çalışmak istediğini söyleyen Burak Elmas, dünkü seçimin ardından "Verdiğimiz sözlerin hepsini biliyoruz. Gereği ne ise yapacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray bizim ailemiz. Ailemize söz verdik ve gereklerini yapacağız" yanıtını vererek Terim'le yola devam edeceklerini vurgulamıştı.

GALATASARAY'DAN DA PAYLAŞIM GELDİ

Burak Elmas'ın yarın Fatih Terim'in takımın başında olacağını açıklamasının ardından Galatasaray resmi Twitter hesabından paylaşım geldi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Efsanemiz Fatih Terim yarın Florya’da!" ifadelerine yer verildi.

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