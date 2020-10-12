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GeriFutbol Son dakika haberi | Galatasaray'da Emre Akbaba geri dönüyor
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Futbol
Haber Giriş: 12.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Galatasaray'da Emre Akbaba geri dönüyor

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2.5 aydır sahalardan uzak kalan yıldız futbolcu forma giymeye hazırlanıyor.

Orta sahada ofansif anlamda yaratıcı oyuncu eksikliği yaşayan teknik direktör Fatih Terim, sakatlıktan yeni kurtulan Emre Akbaba’ya şans verecek.

Antalyaspor ile 24 Temmuz’da oynanan maçta sakatlanan ve 2.5 aydır sahalardan uzak olan Emre Akbaba’yı Fatih Terim yeniden sarı kırmızılı takıma monte etmeye hazırlanıyor. Özellikle orta sahada ofansif anlamda yaratıcı oyuncu eksikliği yaşayan Galatasaray’da, Terim, Emre Akbaba’ya şans verecek. Tedavisi tamamlanan Emre Akbaba’nın fizik olarak hazır şekilde sahalara dönmesi adına oyuncuya özel bir program uygulatıyor. Emre’nin 10 günden bu yana ABD’li kondisyoner Scott Piri yönetiminde ekstra çalışmalara imza attığı belirtildi.

BELHANDA’NIN YERiNi ALACAK

Kısa süre içerisinde takımla taktik antrenmanlara çıkması planlanan Emre Akbaba’ya Fatih Terim’in sonradan da olsa Erzurumspor ve Ankaragücü karşılaşmalarında şans vereceği öğrenildi. Terim’in fizik olarak da hazır hale gelmesi ile birlikte özellikle zaman zaman eleştirilen Belhanda’nın alternatifi olarak da bu bölgede Emre’yi kullanmayı planladığı ifade edildi.

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