Son dakika haberi: Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminin görev dağılımı belli oldu! Futboldan sorumlu yönetici...
Galatasaray'da göreve resmen başlayan başkan Burak Elmas'ın yönetiminde görev dağılımı yapıldı. Futboldan sorumlu yönetici, Işıtan Gün olacak.
Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas'ın yönetiminde görev dağılımı yapıldı. Işıtan Gün, futboldan sorumlu yönetici olacak.
İşte Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminin görev dağılımı
2. Başkan: Polat Bengiserp
Başkan Yardımcısı: Remzi Sanver, Bikem Kanık
Genel Sekreter: Köksal Ünlü
Hukuktan Sorumlu Yönetici: Rezan Epözdemir
Futboldan Sorumlu Yönetici: Işıtan Gün
Basketboldan Sorumlu Yönetici: Reha Keskin
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