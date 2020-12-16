Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Arda Turan'dan tepki

Darıca Gençlerbirliği maçına 11'de başlayan Arda Turan, karşılaşma sonrası Instagram'dan bir paylaşım yaptı.

Tecrübeli oyuncunun yaptığı paylaşıma performansıyla ilgili bir eleştiri mesajı gelirken Arda Turan tepki gösterdi.

Sarı kırmızılı taraftarın yaptığı "Emekli ol kaptan, pas atarken bile istemiyorsun" şeklindeki eleştirisine Arda ise "Hastalıktan çıktık, kupa maçında bile konuşur olmuşsunuz" sözleriyle yanıt verdi.