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Haber Giriş: 16.12.2020 - 01:09 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Arda Turan'dan tepki

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Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Arda Turan'dan tepki
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Galatasaray Kaptanı Arda Turan, Darıca Gençlerbirliği maçı sonrası Instagram'dan gelen eleştiriye tepki gösterdi.

Darıca Gençlerbirliği maçına 11'de başlayan Arda Turan, karşılaşma sonrası Instagram'dan bir paylaşım yaptı.

Tecrübeli oyuncunun yaptığı paylaşıma performansıyla ilgili bir eleştiri mesajı gelirken Arda Turan tepki gösterdi.

Sarı kırmızılı taraftarın yaptığı "Emekli ol kaptan, pas atarken bile istemiyorsun" şeklindeki eleştirisine Arda ise "Hastalıktan çıktık, kupa maçında bile konuşur olmuşsunuz" sözleriyle yanıt verdi.

Son Dakika Haberi | Galatasarayda Arda Turandan tepki

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