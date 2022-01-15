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Son Dakika Haberi... Galatasaray, sportif direktörlük için Mario Branco ile anlaştı!

#Galatasaray#Branco#Mario
Son Dakika Haberi... Galatasaray, sportif direktörlük için Mario Branco ile anlaştı
Ali Naci Küçük

Galatasaray Kulübü, sportif direktörlük görevi için Mario Branco ile anlaşma sağladı.

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Galatasaray Spor Kulübü, sportif direktörlük görevi için Mario Branco ile anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılıların yeni sportif direktörü, dün Beşiktaş- Gaziantep FK maçını Vodafone Park’ta izledi.

Mario Branco bugün de Karagümrük-Rizespor maçını statta takip etti.

Mario Branco kimdir?

Son olarak Famalicao'da Sportif Direktör olarak görev yapan Branco, öncesinde Portekiz kulüpleri Leixoes ve Estoril'de, Romen kulübü Astra'da, Hırvat kulübü Hajduk Split'te ve Yunan kulübü PAOK'ta görev aldı.

Kariyerine Pontevedra'da scout olarak başlayan 46 yaşındaki Portekizli, Wisla Krakow, Zaglebie Lubin ve Steaua Bükreş'te de aynı görevi sürdürdü. Branco, 2009'da Leixoes ile sportif direktörlüğe adım attı.

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