Son Dakika Haberi: Galatasaray, Henry Onyekuru'ya veda ediyor! Hedef Kenan Karaman ve Kaan Ayhan...

Galatasaray’ın ara transfer döneminde 3. kez kiraladığı Henry Onyekuru’nun takımdaki macerası yine kısa sürdü... Yönetim, Monaco’dan kiralanan Nijeryalı futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Böylelikle Onyekuru ile Galatasaray’ın yolları 3. kez ayrıldı.

Sarı kırmızılılar, 11 Haziran’a kadar 4 milyon 350 bin Euro ödemesi durumunda bonservisi satın alacaktı. Ancak UEFA’nın Finansal Fair Play kriterleri kapsamında ‘sattığın kadar alacaksın’ sınırlamasına uymak zorunda olan yönetim, Onyekuru için böyle bir yükün altına girmeyi mantıklı bulmadı.

iLK 11’E GiRMEKTE ZORLANDI

Yönetimin bu kararında Henry Onyekuru’nun özellikle Süper Lig şampiyonluğunun kaçmasına sebep olan final haftalarındaki performansı önemli rol oynadı.

24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’ın ikinci devrede oynadığı 20 lig maçının sadece 9’unda ilk 11’de yer bulurken, forma giydiği 14 karşılaşmada 5 gol, 4 asistlik katkı yapabildi. Onyekuru, sakatlığı nedeniyle sezonun son 7 maçının 5’inde oynayabildi.

HEDEFTE iKi YERLi VAR

Onyekuru defterini kapatan Galatasaray, her konuda anlaşmaya vardığı Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara’dan sonra rotayı Kaan Ayhan ve Kenan Karaman’a çevirdi.

Sassuolo’da yedek kalan Kaan’ı kiralamaya çalışan sarı kırmızılılar, Fortuna Düsseldorf’la yollarını ayıran Kenan’la da uzun vadeli sözleşme imzalamayı planlıyor.