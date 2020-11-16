Son dakika haberi | Ferdi Kadıoğlu milli takım kadrosundan çıkarıldı
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı sebebiyle Hollanda U21 Milli Takımı’nda kadrosundan çıkarıldı. Ferdi Kadıoğlu dün oynanan Belarus maçında da yedekler arasında yer almış ancak forma giymemişti.
Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı sebebiyle Hollanda U21 Milli Takımı’nda kadrosundan çıkarıldı. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Avrupa U21 Şampiyonası'nda dün oynanan Hollanda - Belarus maçında da forma giymemişti.
Hollanda mücadeleyi Kaj Sierhuis (3) ve Myron Boadu'nun (2) golleriyle 5-0 kazanmıştı. Hollanda U21 Milli Takımı, G Grubu'nda oynadığı 9 maçı da kazanarak 27 puanla lider durumda bulunuyor.
"Sanal Oyunlar" sadece Misli.com'da! Hemen oyna...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle