Son dakika haberi... Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu müjdesi! 3 kulüp birden...

Hollanda kulüplerinin Ferdi Kadıoğlu aşkı dinmiyor... 2018'de Cocu döneminde Hollanda temsilcisi NEC Nijmegen'den renklere bağlanan 21 yaşındaki oyuncu, 3 yıldır istediği şansı bulamıyor.

Dönem dönem forma giydiği maçlarda klasını gösteren fakat bir türlü 11'de yerini garantileyemeyen genç futbolcu için AZ Alkmaar, Feyenoord ve Vitesse'nin devrede olduğu öğrenildi.

YÖNETİM PARA KAZANMAK İSTİYOR

Fanatik'in haberine göre; sarı-lacivertlilerle 1 yıllık sözleşmesi kalan Ferdi daha fazla şans bulup, kendisini göstereceği bir ekibe transfer olmaya sıcak bakarken, yönetim de sözleşmesinin son senesindeki oyuncusundan para kazanmak istiyor. Bilindiği üzere Ferdi, Hollanda ve Türkiye arasında milli takım tercihini de henüz yapmadı.

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