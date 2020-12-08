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Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Abdullah Kiğılı Dinamo Bükreş’i satın alıyor
Fenerbahçe’nin eski yöneticisi Abdullah Kiğılı’nın, Dinamo Bükreş Kulübü’nü satın almak için girişimlere başladığı bildirildi.
Rumen kulübünün pazarlama direktörü Radu Birlica, “Abdullah Kiğılı ile görüşmelerimiz sürüyor” dedi.
Tarihinde 18 lig ve 13 kupa şampiyonluğu bulunan Dinamo, mali kriz nedeniyle halen 16 takımla ligde 14. sırada bulunuyor.
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