Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'nin eski başantrenörü Zeljko Obradovic, Partizan ile anlaştı!

Fenerbahçe'nin eski başantrenörü Zeljko Obradovic, Partizan'a geri dönüyor.

Yayıncı kuruluşun haberine göre; Obradovic, Sırbistan ekibi ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

AZİZ YILDIRIM TEKLİF YAPMIŞTI

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, perşembe günü yaptığı açıklamada Ali Koç'a basketbol şubesini şirket yapması çağrısında bulunmuş ve özel uçakla Obradovic'i getireceğini söylemişti.

Aziz Yıldırım konuyla ilgili; "Sayın Ali Koç, basketbol takımını şirket haline getiriyorum, de. Ben de o şirketi almaya talibim. Obradovic'i de getiriyorum hemen arkasından. Bizde para çok. Her sene Final Four oynarız." ifadelerini kullanmıştı.

OBRADOVIC: "SENİNLE CEHENNEME GELİRİM BAŞKAN"

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Ertuğrul Özkök, Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım ile sarı lacivertli ekibin eski başantrenörü Zeljko Obradovic arasında geçen diyaloğu köşesine taşıdı.

Ertuğrul Özkök'ün yazısı şu şekilde:

"Yıldırım, “Obradovic’i getiririm” dedi. Toplantıdan sonra yanındakilere, 'Koç biliyor muydu, yoksa bir tahmin mi?' diye sordum. Obradovic, ‘Seninle cehenneme bile gelirim’ demiş."

OBRA BİLİYOR MUYDU?

Yıldırım, “Obradovic’i getiririm” dedi. Peki Obradovic bunu biliyor muydu? Büyük koç, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Barcelona’ya falan gider diye düşünüyordum. Ama nedense basketbola başladığı Partizan’la anlaştı. Bu beni şaşırtmıştı açıkçası. Bunu “Mustafa Denizli’nin futbola başladığı Altay’a teknik direktör olması gibi duygusal bir nedene bağlamıştım. Dün basın toplantısından sonra yanında bulunan yöneticilerle konuştum. Onlara “Koç biliyor muydu, yoksa bir tahmin mi” diye sordum. Yıldırım önceki gün Obradovic’le telefonda konuşmuş. “Koç gelir misin” deyince, aldığı cevap şu olmuş: “Seninle cehenneme bile gelirim başkan.”