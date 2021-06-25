Son Dakika: Zeljko Obradovic'ten Aziz Yıldırım'ın tarihi Fenerbahçe teklifine tarihi cevap!

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Ertuğrul Özkök, Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım ile sarı lacivertli ekibin eski başantrenörü Zeljko Obradovic arasında geçen diyaloğu köşesine taşıdı.

Aziz Yıldırım, dün Çırağan Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, Fenerbahçe'de basketbol şubesinin şirketleşmesi halinde başına geçmek istediğini ve ilk iş olarak efsane koç Zeljko Obradovic ile anlaşmaya varabileceğini ifade etmişti.

Bu tarihi teklifin ardından basın toplantısında Aziz Yıldırım'ın yanında bulunan yöneticilerle görüşen Ertuğrul Özkök, aldığı yanıtı paylaştı. İşte Ertuğrul Özkök'ün bugünkü yazısında yer alan Obradovic'in Fenerbahçe yanıtı...

Ertuğrul Özkök'ün yazısı şu şekilde:

"SENİNLE CEHENNEME GELİRİM BAŞKAN"

“Yıldırım, “Obradovic’i getiririm” dedi. Toplantıdan sonra yanındakilere, ‘Koç biliyor muydu, yoksa bir tahmin mi?’ diye sordum. Obradovic, ‘Seninle cehenneme bile gelirim’ demiş.”

Benim açımdan dünkü basın toplantısının en büyük sürprizi, Aziz Yıldırım’ın basketbol takımı ile ilgili önerisiydi. Sürpriz ötesi bir şok oldu benim için... Ama iyi bir şok...

OBRA BİLİYOR MUYDU?

Yıldırım, “Obradovic’i getiririm” dedi. Peki Obradovic bunu biliyor muydu? Büyük koç, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Barcelona’ya falan gider diye düşünüyordum. Ama nedense basketbola başladığı Partizan’la anlaştı. Bu beni şaşırtmıştı açıkçası. Bunu “Mustafa Denizli’nin futbola başladığı Altay’a teknik direktör olması gibi duygusal bir nedene bağlamıştım. Dün basın toplantısından sonra yanında bulunan yöneticilerle konuştum. Onlara “Koç biliyor muydu, yoksa bir tahmin mi” diye sordum. Yıldırım önceki gün Obradovic’le telefonda konuşmuş. “Koç gelir misin” deyince, aldığı cevap şu olmuş: “Seninle cehenneme bile gelirim başkan.”

ALİ KOÇ BU TEKLİFE NASIL BAKAR?

Ali Koç bu teklife ne der bilmiyorum... Bir başkan için böyle bir yetki paylaşımını kabul etmek kolay bir şey değildir. Kabul eder ve bir başarı hikayesi yazılırsa, bunun taraftar üzerindeki etkisi ne olur onu da düşünebilir. Şunu düşünmek de yararlı olabilir. Böyle bir başarının yolunu açacak teklifi kabul etme büyüklüğü de bir başkan için zaferdir. Hele hele bu teklifi yapan insan “Bir daha başkanlığa aday olmayacağım” diyorsa...

NELER OLMUŞTU?

Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç yönetimine eleştiriler getirirken basketbol şubesiyle ilgili tarihi bir teklifte bulunmuştu.

Aziz Yıldırım, konuyla ilgili, "Sayın Ali Koç, basketbol takımını şirket haline getiriyorum, de. Ben de o şirketi almaya talibim. Obradovic'i de getiriyorum hemen arkasından. Bizde para çok. Her sene Final Four oynarız." ifadelerini kullanmıştı.

AZİZ YILDIRIM'IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDEYDİ

Obradovic gibi bir hocayı almak çok zor. Biz bir basketbol markası oluşturduk. Bu markanın bu hallere düşmesine çok üzülüyorum. Ülker'den borç aldık, bankadan borç aldık ödedik. 60-70 milyon Euro'luk borçların içinde o 4 yıllık başarılı sürecin etkisi vardır. Bizden sonraki dönemde Obradovic devam etti ama takımdaki birlik beraberlik bozuldu. Benim teklifim şu; Sayın Ali Koç, basketbol takımını şirket haline getiriyorum, de. Ben de o şirketi almaya talibim. Obradovic'i de getiriyorum hemen arkasından. Bizde para çok. Her sene Final Four oynarız. Obradovic'i de konuşayım biraz. Obradovic benim dostum. Akşamları gelip otururdu konuşurduk. 5 dakika basket, 5-6 saat hayat hikayesi. O anlatırdı, ben anlatırdım. Birbirimize takılır, güler eğlenirdik. Baskonia'ya maça gitti 35 sayı farkla kazandık. Ozan anlatsın devamını:

OZAN BALABAN ŞAMPİYONLUĞUN HİKAYESİNİ ANLATTI

Basketbol takımımızda zorlu zamanlar yaşadık. Sorumluluğu çok başka. Obradovic çok iyi bir insandır. Sorumluluğu çok iyi bilir. Orada 34 sayıyla yenildiğimizde bana gelip; 'Kulübe ve Aziz beye verdiğim sözü tutamıyorum, bırakıyorum' dedi. Aziz Başkanı aradım. Kapıları kapat, kimseye konuşmasın dönüşü olmaz, dedi. Türkiye'ye döndük. 'Obradovic, ben başkan olarak değil, Aziz Yıldırım olarak konuşuyorum. Biz yol arkadaşıyız. Yol arkadaşı yol arkadaşını bırakmaz. Devam edeceğiz.' dedi Aziz Başkan. O sene döndük ve Euroleague şampiyonu olduk.