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Haber Giriş: 01.11.2020 - 17:23 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'nin Antalyaspor kafilesi açıklandı! Thiam ve Ömer Faruk Beyaz...

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Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'nin Antalyaspor kafilesi açıklandı! Thiam ve Ömer Faruk Beyaz...
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Fenerbahçe, Antalyaspor maçı kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde Mame Thiam, Ömer Faruk Beyaz ve Sadık Çiftpınar kafilede yer almadı.

Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maç kadrosu açıklandı.

Kafilede yer alan isimler; Altay, Harun, Gökhan, Nazım, Tisserand, Lemos, Serdar, Caner, Novak, Gustavo, Tolga, OZan, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, Ferdi, Sinan, Perotti, Valencia, Samatta, Cisse, Ademi şeklinde oldu.

Mame Thiam, Ömer Faruk Beyaz ve Sadık Çiftpınar kadroda bulunmuyor.

 

Son Dakika Haberi | Fenerbahçenin Antalyaspor kafilesi açıklandı Thiam ve Ömer Faruk Beyaz...

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