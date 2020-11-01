Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'nin Antalyaspor kafilesi açıklandı! Thiam ve Ömer Faruk Beyaz...

Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maç kadrosu açıklandı.

Kafilede yer alan isimler; Altay, Harun, Gökhan, Nazım, Tisserand, Lemos, Serdar, Caner, Novak, Gustavo, Tolga, OZan, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, Ferdi, Sinan, Perotti, Valencia, Samatta, Cisse, Ademi şeklinde oldu.

Mame Thiam, Ömer Faruk Beyaz ve Sadık Çiftpınar kadroda bulunmuyor.

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